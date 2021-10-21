أول لاعب كرة قدم عربي.. قصة انضمام مو صلاح إلى مشاهير العالم في متحف مدام توسو

أعلن متحف الشمع البريطاني "مدام توسو" في لندن عن اقتراب موعد عرض تمثال الشمع المخصص للاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.



هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، محمد صلاح بمناسبة بدء تجهيزات إعداد تمثال شمعي له في متحف مدام توسو، وكتب حساب فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للملك المصري.. سيصبح لاحقا هذا العام أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن".



ويعمل خبراء المتحف على الحصول على حوالي 250 قياس لمحمد صلاح، وسيستغرق صنع التمثال حولي 4 أشهر بتكلفة 150 ألف جنيه استرليني.



ويعد اللاعب المصري أول لاعب كرة قدم عربي يتم صنع تمثال شمعي له بالمتحف البريطاني، الذي يضم كما ضخما من تماثيل المشاهير من حول االعالم، ومنها شخصيات فنية وتاريخية وثقافيةو غيرها.



ويعد تمثال محمد صلاح ثالث تمثل للاعب كرة قدم بعد كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، ومن المتوقع أن يجسد التمثال كل تفاصيل محمد صلاح مثل الطول والشعر والشكل المميز له ولون البشرة، إذ يقدم المتحف تماثيل متطابقة للشخصيات الحقيقية.

وكان قد نشر محمد صلاح في وقت سابق مقطع فيديو يتضح من خلاله عملية التجهيز والإعداد لصنع تمثاله، وذلك عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ تواجد ريق مخصص معه للحصول على مقاساته.



ويأتي ذلك بعد مرور عامين على إعلان متحف مدام توسو على صنع تمثال مخصص للاعب محمد صلاح على أن يتم عرضه بالمتحف.