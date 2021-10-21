عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول لاعب كرة قدم عربي.. قصة انضمام مو صلاح إلى مشاهير العالم في متحف مدام توسو

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح أثناء الحصول على قياساته

أعلن متحف الشمع البريطاني "مدام توسو" في لندن عن اقتراب موعد عرض تمثال الشمع المخصص للاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.


هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، محمد صلاح بمناسبة بدء تجهيزات إعداد تمثال شمعي له في متحف مدام توسو، وكتب حساب فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للملك المصري.. سيصبح لاحقا هذا العام أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن".


ويعمل خبراء المتحف على الحصول على حوالي 250 قياس لمحمد صلاح، وسيستغرق صنع التمثال حولي 4 أشهر بتكلفة 150 ألف جنيه استرليني.


ويعد اللاعب المصري أول لاعب كرة قدم عربي يتم صنع تمثال شمعي له بالمتحف البريطاني، الذي يضم كما ضخما من تماثيل المشاهير من حول االعالم، ومنها شخصيات فنية وتاريخية وثقافيةو غيرها.


ويعد تمثال محمد صلاح ثالث تمثل للاعب كرة قدم بعد كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، ومن المتوقع أن يجسد التمثال كل تفاصيل محمد صلاح مثل الطول والشعر والشكل المميز له ولون البشرة، إذ يقدم المتحف تماثيل متطابقة للشخصيات الحقيقية.

 

وكان قد نشر محمد صلاح في وقت سابق مقطع فيديو يتضح من خلاله عملية التجهيز والإعداد لصنع تمثاله، وذلك عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ تواجد ريق مخصص معه للحصول على مقاساته.


ويأتي ذلك بعد مرور عامين على إعلان متحف مدام توسو على صنع تمثال مخصص للاعب محمد صلاح على أن يتم عرضه بالمتحف.

مصر المشاهير محمد صلاح التواصل الاجتماعي لاعب كرة قدم ليفربول ليفربول الانجليزي بيكهام كريستيانو رونالدو

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي يكشف عن توقيعه للنادي الأهلي برفقة أحمد عيد عبدالملك

أفضل 9 اوقات لاستجابة الدعاء.. اغتنمهم وترقب المعجزات

أول لاعب كرة قدم عربي.. قصة انضمام مو صلاح إلى مشاهير العالم في متحف مدام توسو

دعاء في الصباح لتيسير الأمور وإزالة الهم والحزن.. ردده قبل الذهاب للعمل

رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة يكشف أسباب استقالته من منصبه.. فيديو

بعد أخر إرتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 21-10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

صورة الملك سلمان وولي عهده تزين سماء السعودية بافتتاح موسم الرياض

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ