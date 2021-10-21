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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الإنارة العامة وتحرير 4 محاضر لمخابز مخالفة بدسوق.. صور

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، سير العمل برفع كفاءة الإنارة العامة والصيانة الدورية.

وقال «عبد الستار»، إنه تم إجراء صيانة و تعديل ورفع محول كشك كهرباء كوبرى عتريس  وتركيب كابل جديد خاص بالإنارة العامة وذلك لرفع كفاءة الإنارة بالمنطقة  برئاسة رجب الراعى ، أيمن غانم مسئولى قسم الكهرباء وفريق العمل المعاون لهم تحت إشراف مهندسة ترك عبد الفتاح.

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وفي سياق متصل، تابع  المحاسب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز  وتنفيذ حملة رقابية  ومتابعة حملة المخابز، بنطاق قرية شباس الملح  تحت إشراف نائب رئيس المدينة محمد جميل  ورئيس قرية شباس الملح أحمد المصرى وفريق العمل المعاون من مكتب تموين شباس الملح في إطار المتابعة الميدانية بالمرور على المخابز البلدية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر 4 للمخالفات المتنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطن.

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مخالفة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الحملات التموينية المخابز الكهرباء

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