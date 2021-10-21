عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

العامري فاروق نائب
العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

تقدم  العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، بأوراق ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء، على نفس المنصب الذي يشغله حاليا.

كما تقدمت السباحة مي عاطف بأوراق ترشحها على عضوية مجلس إدارة الأهلي تحت السن.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أعلن الاثنين الماضي، ترشحه لدورة جديدة لمدة أربع سنوات في رئاسة القلعة الحمراء .

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي إنه استقر على خوض الانتخابات الجديدة وسيبدأ مشاورات تشكيل قائمته بدءا من الغد.

وأضاف محمود الخطيب، أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.

وأوضح الخطيب في المؤتمر العام ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.

وشدد أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وقال إن تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذى سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وأضاف أن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت الى 572 مليون جنيه في العام 2015 قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2016، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه في 2017 قبل أن تصل إلي 1.294 مليار جنيه فى عام 2018 ، لترتفع في العام التالي 2019 إلى 2.266 مليار جنيه، وتصل إلى 2.277 في2020  وتصل إلى ذروتها في 2021 وتحقق 2.539 مليار جنيه.

الأهلى انتخابات الاهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب

ترشيحاتنا

شكري: أؤكد رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

غيرة زوجة حسن أبو الروس تثير الجدل حول علاقته بـ دينا الشربيني

التعليم : توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب القاهرة والجيزة الشهر المقبل

سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة فى الصلاة .. الشيخ الشعراوي يوضح

شاهد.. انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل وتوقف حركة القطارات في فرنسا

لخدمة 250 مصنعًا.. 948 مليون لدعم مرافق مياه الشرب والصرف بشق الثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

البحوث الفلكية : نسجل من زلزال الى زلزالين فى اليوم الواحد

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

فخر العرب .. تمثال لـ محمد صلاح في العاصمة البريطانية لندن |شاهد

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ