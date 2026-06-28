شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة: ابعت الامتحان بسرعة..والتعليم تحذر

نشرت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام ، رسالة تحرض طلاب الثانوية العامة الموجودين الآن بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على تصوير أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 بعد توزيعه ، حيث قال : الكل يبعت الامتحان بسرعة

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء دعوات شاومينج التحريضية ، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي طالب يقوم بتصوير الامتحان

ويؤدي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ، طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. مواصفات الأسئلة

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحان اللغة العربية 2026 سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة



وتعتمد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، و تبتعد عن قياس الحفظ.

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد ، أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم ، فتبلغ 80 درجة

درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026

بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026 تبلغ 50% من الدرجة الكلية ، وهو ما يعني ان درجة النجاح تشترط أن يحصل الطالب على 40 من 80 .