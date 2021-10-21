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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح عاتية في فرنسا

شاهد.. انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل وتوقف حركة القطارات في فرنسا

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل وتوقف حركة القطارات في فر

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بانقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل فرنسي وتوقف حركة القطارات في أماكن كثيرة من البلاد.

 

وأكدت وسائل الإعلام انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل فرنسي وتوقف القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس بعد هبوب رياح عاتية اجتاحت أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص أصيبوا في بلدة باريندريخت الهولندية، على الطرف الجنوبي من روتردام، حيث أطاحت الرياح العاتية بالبلاط من أسطح المباني، واقتلعت الأشجار في حي سكني في الساعات الأولى من الصباح.

 

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست دجباري، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، إن منطقة إيل دو فرانس حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا.

 

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة الركاب صوراً للضرر الناجم عن سقوط الأشجار.

 

وتأثرت حركة القطارات أيضا بعاصفة 'أورور' التي أحدثت دمارا منذ ظهر الأربعاء.

 

وفي منطقة بريتاني الغربية ، دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة.

وتم نشر حوالي 3000 فني لاستعادة التيار الكهربائي.

أثارت عواصف "أورور"، التي اتجهت نحو شرق البلاد خلال الليل، ثاني أعلى مستوى تأهب في أجزاء كثيرة من البلاد يوم الأربعاء.

وقد تم رفع المستوى الان فى معظم الاماكن، ولكن يوم الخميس كان هناك حوالى 15 مقاطعة فى شرق البلاد لا تزال فى حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

 

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