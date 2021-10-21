التعليم : توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب القاهرة والجيزة الشهر المقبل

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من أولياء أمور طلاب مدارس محافظتي القاهرة والجيزة عن موعد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس القاهرة والجيزة.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ توزيع وجبات التغذية المدرسية في مدارس القاهرة والجيزة منتصف نوفمبر 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه قد بدأت عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية في مدارس محافظة المنوفية منذ بداية الاسبوع الجاري .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيبدأ توريد وجبات التغذية المدرسية لباقي المحافظات، من شركة سايلو فودز وفقا لجدول المواعيد الآتي :

* محافظات (الفيوم - الاسكندرية - بني سويف - كفر الشيخ) : يبدأ توريد وجبات التغذية المدرسية من 1 نوفمبر 2021

* محافظات ( البحيرة - القاهرة - الجيزة - اسيوط - الاقصر - قنا) : يبدأ التوريد من 15 نوفمبر 2021

*محافظات (الغربية - السويس - بورسعيد - الشرقية - المنيا - الوادي الجديد) : يبدأ التوريد من 1 ديسمبر 2021

* محافظات (الدقهلية - الإسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - اسوان -سوهاج) : يبدأ التوريد من 15 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن يتم استلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة ، ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلي للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة بحيث لا يتبقى وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع .

ويتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة على الحضور الفعلي للتلاميذ بناءً على احصائية الغياب المعتمدة من شئون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان اي تلميذ نهائيا من الوجبة لأي سبب كان

ويتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلقة ومدون عليها جميع البيانات الحاوية بها وعليها باركود ، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة او التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.

وزير التعليم : وجبات التغذية المدرسية “مجانية”

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوجبات المدرسية الجديدة ستكون "مجانية" للطلاب .

وقال وزير التربية والتعليم : سوف تعكس الوجبات المدرسية الجديدة اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها .

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما يتم تداوله بشأن تفاصيل و مكونات الوجبات المدرسية على السوشيال ميديا هو "تسريبات لمستندات ادارية داخلية" ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات التي [تتحملها الدولة] ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.