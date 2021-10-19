وزير التعليم لـ صدى البلد: لا وجود لـ كورونا في المدارس.. والدراسة منتظمة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم ومستقر في جميع مدارس مصر حتى الآن.

وقال وزير التربية والتعليم لموقع صدى البلد: “نسب حضور الطلاب والمعلمين مرتفعة في المدارس، وهناك إلتزام من معظم المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا”.

ونفى وزير التربية والتعليم كل ما يقال بشأن ظهور العديد من حالات الكورونا في المدارس بين الطلاب والمعلمين، مؤكدا أنه لم يتم رصد هذا الأمر حتى الآن.



حالات غلق المدارس او الفصول بسبب كورونا

وحدّدت وزارة التربية والتعليم حالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية بسبب كورونا فيما يلي :

في حالة حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل في المدرسة خلال أسبوعين : يتم غلق الفصل لمدة 14 يومًا

في حالة غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق المدرسة 14 يومًا



في حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة اخرى بنفس المجمع : يغلق مجمع المدارس 14 يومًا



عند فرض حجر صحي على القرية او المدينة : يتم غلق مدارس القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ، سيتم منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصل في العام الدراسي الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 سيعزل في غرفة العزل بالمدرسة فورا ، على أن يتم استدعاء ولي امره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في حالة الاشتباه في اصابة الطالب بـ كورونا ، يتم فورا عزله منزليا لمدة اسبوعين على الاقل ، مع ابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

قررت وزارة التربية والتعليم ، إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، انه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن ال ١٢ سنة ، حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس ، ويمكن ارتداء واقي الوجه “ الفيس شيلد ” .

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع المتواجدون في المدارس بغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول .

كيف ستتعامل وزارة التعليم مع المعلمين غير الحاصلين على اللقاح ؟

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيسمح فقط بدخول العاملين لأماكن العمل في حالة تلقيهم لـ لقاح كورونا مع تقديم الافادة بذلك.

وقال وزير التربية والتعليم : يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية للتطعيم، وذلك في ضوء تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بذلك.

وأضاف الوزير، أنه بالنسبة للعاملين بالتعليم الذين لم يتم تطعيمهم بـ لقاح كورونا فسوف يتم إلزامهم بعمل مسحة مرتين كل اسبوع ، وإلا سيتم منعهم من الدخول لمقر العمل في حالة مخالفة ذلك ، مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف لجميع العاملين.