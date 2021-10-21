أمريكا تؤكد دعمها لاقتصاد وإصلاحات تونس

أكد السفير الأمريكي في تونس، دونالد بلوم، اليوم الخميس، دعم بلاده لاقتصاد وإصلاحات تونس، داعيًا الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء نجلاء بودن إلى اتخاذ قرارات إصلاحية.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال بلوم إن بلاده تواصل دعمها للاقتصاد التونسي ولكن هناك مسؤولية لحكومة نجلاء بودن تتطلب المضي في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وأخذ القرار لإنقاذ الوضع الاقتصادي حتى وإن كان القرار صعبا.

وأضاف بلوم أنه لا وجود لتطورات جديدة للتحركات الأمريكية في علاقة تونس بالممولين الدولين ولكن مع تركيز حكومة نجلاء بودن يجب عليها التواصل والنقاش مع المؤسسات المالية الدولية مباشرة.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استقبل أمس الأربعاء، بقصر قرطاج، نجلاء بودن، حيث أطلع على سير عمل الحكومة، وعلى النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

فيما أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال لقائه يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن الرئيس قيس سعيّد بصدد الإعلان عن خطوات تطمئن شركاء تونس.

وقال الجرندي في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم" إن "تشكيل الحكومة الجديدة يعد أولى الخطوات الهامة على درب استجابة سيادة رئيس الجمهورية لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي".

وشدد على تمسك بلاده بنهجها الديمقراطي وبإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون والمؤسسات.

