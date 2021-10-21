خلاف على مشاريب.. تفاصيل فيديو إطلاق النار وسط الشارع في بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، تفاصيل وملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ " تجاه آخرين، وذلك بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم طرف أول "مالك مقهى، عامل لدى الأول ، مقيمان بدائرة القسم" وطرف ثان "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - سائق ، مقيمان بدائرة القسم" وبحوزة المتهم الثالث والذى يظهر في مقطع الفيديو المشار إليه "طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، السيارة المستخدمة في الواقعة المشار إليها" وبحوزة المتهم الرابع "سلاح أبيض "مطواة"".

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه ، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو، كما اعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة ،وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ ".

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.