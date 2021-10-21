قصة أمريكية احتفظت برفات زوجها لسنوات ثم بدأت تأكله

عرضت فضائية العربية، تقريرا ً غريباً لقصة أمريكية احتفظت برفات زوجها لسنوات ثم بدأت تأكله، بعد زواج استمر لعامين ونصف.

كان الزوج قد أصيب بنوبة ربو حادة، فتوفى عام ٢٠١١، وأضاف التقرير أن الامريكية كيسى البالغة من العمر ٢٦ عام، احتفظت برماد جثته بعد حرقه.

وأشار إلى أنها خبأت هذا الرماد داخل صندوق وبدأت تأخذه معها لأى مكان تقصده للعمل أو التسوق أو حتى للمطعم وتبقيه بجانبها.

وتابع أن الصدمة أن كيسى الموهومة بزوجها شون ذات يوم وهى تتلمس الرماد سقط القليل منه، وبشكل عفوى تذوقته، ومن بعدها اعتادت على أكل بقايا زوجها بشكل يومى، ولكن مؤخراً وبعد أن اقترب الرماد من النفاذ الزوجة تفكر فى التوقف عن أكله حتى لا تفقده بشكل كامل.