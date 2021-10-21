جامعة القاهرة تقيم مسابقة الشطرنج.. 7 نوفمبر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن بطولة الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات).



ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بان المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطارنج بالمدينة الرياضية .



كما كشفت إدارة الجامعة عن الجوائز التى يتم المالية التى سوف تمنح للطلاب الفائزين عن النحو التالى :

الفائز بالمركز الاول : ٦٠٠ جنيه

الفائز بالمركز الثانى : ٥٥٠ جنيه

الفائز بالمركز الثالث : ٥٠٠ جنيه

الفائز بالمركز الرابع : ٤٥٠ جنيه

الفائز بالمركز الخامس : ٤٠٠ جنيه

على الطلاب الراغبين فى المشاركة التوجة إلى رعاية الشباب بالكلية وإدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب .



وكان قد ‎أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطعيم الطلاب في عيادات الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد من خلال العيادات التي خصصتها الجامعة ومراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة في جميع انحاء الجمهوري، كما تقوم الجامعة بتنظيم حملات توعية بالكليات حول كيفية الحصول على اللقاح وأهميته، مشددًا على أن الجامعة تواصل عمليات التطعيم بكل حزم حفاظًا على صحة الجميع داخل الحرم الجامعي.

‎وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الاسبوع الأول من الدراسة شهد انتظام المحاضرات في كل الكليات دون أي مشكلات بعدما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة والتي أكدت على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وإعلان جداول المحاضرات قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية المختلفة وفي جميع المجالات والكليات لتواكب عودة الطلاب بعد فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.