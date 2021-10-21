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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ذبحها بـ سكين المطبخ .. مصير عاطل يقتل زوجة شقيقه فى سوهاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

“ لوجود خلافات عائلية بينهم ” ، حادث مأساوى تقشعر له الأبدان، حيث أقدم عاطل على قتل زوجة شقيقه داخل مسكنها ، بعد قيامه بمعاتبتها ، ومن ثم حدثت بينهما مشادة كلامية وقامت المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب فقام بالإعتداء عليها مستخدماً سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من المطبخ، مما أدى إلى وفاتها.

 

و كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بأنه عقب عودته من عمله عثر على جُثة زوجته بالمنزل وبها طعنات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها (عاطل – مقيم بذات الناحية)، عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه ، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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عاطل يقتل زوجة شقيقه داخل مسكنها بسوهاج

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ضبط عاطل بحوزته أسلحة ومواد مخدرة في القليوبية

عقوبة القتل العمد

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

جدير بالذكر أن أوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

 

سكين عاطل ج ثة سوهاج قتل

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