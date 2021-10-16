ضبط عاطل بحوزته أسلحة ومواد مخدرة في القليوبية

القت مباحث مركز شرطة الخانكة في القليوبية القبض على عاطل لممارسة نشاط إجرامي وتخصصه في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص، بدائرة المركز تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات باتجار عاطل فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.



وعلى الفور تم ضبط المتهم "اشرف م ح"، 33 سنة عاطل، مقيم القلج دائرة المركز، من خلال الأكمنة التي تم إعدادها له بواسطة ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة.



وعثر بحوزه المتهم على سلاح ناري "بندقية ألية"، وبها 12 طلقة من ذات العيار، وكميه من مخدر البودر تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالى 1200 جنيه، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.



وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر الذي ضبط بحوزته للمعمل الجنائي لتحليله.