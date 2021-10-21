بحضور أسرة صدى البلد.. علي ومنار يحتفلان بـ ليلة العمر |صور

أسرة «صدى البلد» تتقدم بخالص التهنئة لرئيس قسم الميداني والتصوير علي محمد علي، والزميلة منار نور، مباركين لهما الزفاف السعيد متمنين من الله دوام السعادة للعروسين، وبالرفاء والبنين.

وشارك «صدى البلد» فرحتهما في حفل زفافهما، الذي أقيم بقاعة خان الخليلي على كورنيش النيل، بالمعادي، وسط حضور كبير من جانب الزملاء الذين أعربوا عن خالص سعادتهم بمشاركة «المانيجر» فرحته.

وأطلت العروسة على الحشد كالأميرات بإطلالات خطفت قلوب الأهل والأصدقاء، وتألق العريس ببدلة الفارس الأبيض.

ويُشارك "صدى البلد" بنشر صور حفل الزفاف، تصوير الزميل عز حسين، مُتمنيًا للعروسين حياة زوجية سعيدة.