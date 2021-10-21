كشف الكابتن علاء عزت، الناقد الرياضي، آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلاً "حالته بسيطة جدًا، وكان يشتكي من ارتفاع ضغط العين، بسبب ارتفاع الإضاءة في أحد الاحتفالات، وحالته الآن مستقرة جدًا".



وتابع "عزت"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الخطيب سيتقدم غدًا بإذن الله بأوراق ترشحه إلى النادي الأهلي في الغد، معقبًا: "الموضوع بسيط جدًا، والدكتور إذا سمح له سيقوم بتقديم الأوراق بنفسه، وإذا لم يسمح فسيقوم بتفويض شخص آخر".



ولفت إلى أن قائمة الخطيب لم تعلن عن الآن، معقبًاً: "كان في كلام كتير منذ أكثر من عام على إضافة الكابتن حسام غالي إلى القائمة بنسبة 80%، والقائمة المسربة محددة بسبع أعضاء فوق السن، و2 تحت السن ، ولا توجد أسماء أخرى".

