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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنادى مهنا توضح اسباب خسارة وزنها

عملت كل حاجة.. هنادى مهنا تكشف كيف فقدت وزنها

هنادى مهنا
هنادى مهنا

قالت الفنانة هنادى مهنا انها قامت بتجربة أشياء كثيرة لخسارة وزنها، لأنها أنها كانت تتمتع بوزن أقل عندما كانت تدرس فى ألمانيا .


و أضافت" مهنا" خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم المذاع على قناة "cbc "، أنها اضطرت فى فترة ما الذهاب إلى دكتور تخسيس لأنها لم تستطيع الوصول الى الوزن المناسب بعدما قامت  بعدة أشياء منها الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، و اتباع نظام غذائي.


و أكدت هنادي مهنا،أنها تعرضت لفترة طويلة من الاكتئاب قبل الذهاب إلى دكتور تخسيس  لأنها لم تخسر وزنها مثلما أرادت.


 

اثارت هنادي، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها  على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة  ومميزة خطفت الأنظار بجمالها.
 

وتعتمد هنادي على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
وتتميز  هنادى، بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

 

وتعتمد على الملابس الأنيقة  من الفساتين المكشوفة  وملابس تكشف عن أناقتها  وإنقاص وزنها و قوامها المثالي من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى  الحفلات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع الماكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

 

هنادي مهنا موقع التواصل الاجتماعي لإعلامية منى الشاذلي خسارة وزن الإكتئاب

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