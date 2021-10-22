رحلتي انتهت.. أمير رمسيس: قرار استقالتي ليس له علاقة بفيلم ريش



قال المخرج أمير رمسيس، إن دورة مهرجان الجونة هذا العام ساخنه إعلاميا بكل المقاييس، متابعا: أنا فخور بما قدمته الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، بغض النظر عن ما حدث من أزمات.

وأضاف "أمير رمسيس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدورة الحالية من المهرجان ضمت أفضل الأفلام العربية والعالمية، كما أنها ضمت 76 فيلم لأول مرة.

وأوضح أنه فخور سعيد للغاية بالدورة الحالية، مؤكدا على ان استقالته ليس لها أي علاقة بـ عرض فيلم ريش، مسترسلا: فخور بفيلم ريش والذي يعد واحد من أفضل الأفلام المصرية البسيطة.

ولفت إلى أن اختيار الأفلام يتم بشكل جماعي، متابعا:" مكنش ينفع استمر في المهرجان وسأحتفظ بسبب استقالتي لنفسي".

وأكمل: رحلتي معهم انتهت واتمنى للجميع التوفيق، ويربطني بالجيمع علاقة صداقه لا تنتهي.

