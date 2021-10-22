وكيل كارتيرون يبرئه من تهمة الهروب من الزمالك ويكشف عن سر عدم ضم عبدالله السعيد

أكد حازم فتوح ، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، أن الأخير لم يهرب من تدريب الفريق الأبيض في الولاية الأولى.



وأشار فتوح عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إلى أن كارتيرون أخطر إدارة الزمالك في الولاية الأولى قبل رحيله بأسبوعين كاملين بأن هناك بعض الأمور لصالح اللاعبين يجب توافرها وتحديداً عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1.



وأوضح أن كارتيرون لم يسافر بشكل مفاجئ بل استأذن إدارة الزمالك بالرحيل وهناك أسباب وتفاصيل خاصة لا يريد توضيحها بناء على رؤية المدرب.



وقال فتوح:" كارتيرون حالياً مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد لثلاث أعوام قادمة ولديه شرط جزائي ولكنه مستمر مع الفريق ولا يفكر في الرحيل".



واعترف فتوح بأن كارتيرون معجب بطريقة لعب رمضان صبحي جناح الأهلي السابق والذي يلعب حالياً في صفوف بيراميدز ولكن مسألة انضمامه ترجع لقدرات الزمالك المالية.



وأكد أن كارتيرون طلب بالفعل ضم عبد الله السعيد قائد بيراميدز ولكن إيقاف القيد حال دون إتمام الصفقة.

كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.