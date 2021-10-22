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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء وحيد: حالة طلعت يوسف مستقرة.. وقرعة الدوري ظلمت الإسماعيلي

صدى البلد

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أن حالة المدرب طلعت يوسف المدير الفني للفريق مستقرة بصورة كبيرة بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.


وأشار وحيد عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه تواصل مع طلعت يوسف والحالة أصبحت مستقرة بعد متاعب صحية في الفترة الأخيرة.
 

وأوضح أنه لا يوجد أي جديد بخصوص ملعب مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بالجولة الأولى للدوري الممتاز مؤكداً أن الرابطة قررت إقامة اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لأسباب أمنية.
 

وأضاف:" نحترم قرار الأمن ولكنني كنت أطالب فقط بعدم خروج بعض التصريحات لتبرير هذا القرار ممن خارج إطار الجهات الأمنية وتوضيح الأمر من جانب الأمن فقط ليقتنع الجمهور".
 

وتابع:" أنقل نبض جماهير الإسماعيلي فالأهلي يحضر للإسماعيلية في جميع الألعاب وخاصة في صالة قناة السويس إلا كرة القدم".


وأشار إلى أن الإسماعيلي يتعرض لظلم كبير في بداية مشواره بالدوري بإقامة أول 3 جولات خارج الإسماعيلية لأن الدراويش سيلعب الجولتين الثانية والثالثة خارج الديار مؤكداً أن فيوتشر مثلاً اختار ملعب السلام وهو الذي يحتضن مباريات الأهلي وبالتالي ستكون ميزة إضافية ونفس الحال لفرق آخرى.
 

وأكد أن الإسماعيلي طالب بتوفير العدالة بين جميع الأندية خاصة أن الفرق الصاعدة للدوري الممتاز يجب أن يكون لها ملعب منفصل.

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كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

 

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الأهلى الاسماعيلي رابطة كورونا كرة القدم

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