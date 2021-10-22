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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: دعم منظومة النظافة بـ 5 لودر بتكلفة 10 ملايين جنيه

معدات النظافة
معدات النظافة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة حريصة على تطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم مؤخرا دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 5 لودر زاحف حمولة 2 متر بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه لمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية من الخطة الاستثمارية للمحافظة ، وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

وشدد الهجان على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

من ناحية اخرى قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الاشغالات ويتابع إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة وذلك فى اطار تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقام نائب المحافظ يرافقه الدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة وقوة شرطة المرافق بحملة مكبرة استهدفت رفع الاشغالات بشارع أحمد عرابي.

وأسفرت الحملة عن إزالة الاشغالات الثابتة وتحرير محاضر اشغال طريق وباعة متجولين وإزالة العوائق من الطريق. كما شملت الحملة تحرير محاضر مخالفة لحالتي إنشاء معارض بدون ترخيص. واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مقهى مخالف لتقديمه الشيشة.

وخلال الحملة تابع نائب محافظ القليوبية الأعمال الجارية بشارع أحمد عرابي وأعمال رفع المخلفات والتراكمات ، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وضبط المخالفين.
كما تابع نائب محافظ القليوبية يرافقه المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق حي غرب شبرا الخيمة ضمن أعمال المرحلة الثانية من التوسعة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة تراخيص المحلات والمنشآت المختلفة وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت متابعة كافة الخدمات ومدى الالتزام بالقوانين ومراجعة تراخيص المحلات التجارية والمنشآت والمباني الآيلة للسقوط ورصد الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات متابعة المحلات التجارية والنظافة العامة والالتزام بالقانون مستمرة فى كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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