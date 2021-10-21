حملة لإزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة موسعة لإزالة الاشغالات والمخالفات وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة رفع الاشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق وتطبيق القانون على الجميع ، مشيرا الى ان الحملة أسفرت عن رفع الاشغالات بشارع الشعراوى دون الحصول على التراخيص اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس الحى أن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدولة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية البدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في توصيل المرافق للعقارات الصادر لها ترخيص وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ أو المواطنين الحاصلين على نموذج ١٠ المؤقت للتصالح داخل القرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده حماد بحضور الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والعقيد محمد امين بكر ممثل وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديري الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والشؤون الإدارية بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالمراكز والأحياء.

وقال نائب محافظ القليوبية إن الإجتماع ناقش بدء تشغيل مقر الوحدة بالقليوبية لاستخراج شهادات المطابقة للحالات التي يسري عليها أحكام قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والحالات التي حصلت على نموذج ١٠ المؤقت للتصالح داخل القرى وذلك فى اطار تكليفات اللواء عببد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأضاف حماد انه سوف يتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين في توصيل المرافق وعرضها على وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المعاينة اللازمة وفقا للنموذج الموجود بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وبعد استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة والمعلنة داخل المراكز التكنولوجية.



وأشارت الدكتورة ايمان ريان أنه جاري للتنسيق لميكنة عملية استلام الطلبات وإرسالها إلى وحدة التراخيص لحوكمة المنظومة والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة ، وتلقى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم ورشة عمل مكثفة للعمل على المنظومة الجديدة التي تهدف إلى مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة بصحيح القانون قبل توصيل المرافق لها في إطار توجه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء.