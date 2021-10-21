بدء توصيل المرافق للعقارات الصادر لها تراخيص فى القليوبية

أعلن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية البدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في توصيل المرافق للعقارات الصادر لها ترخيص وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ أو المواطنين الحاصلين على نموذج ١٠ المؤقت للتصالح داخل القرى.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده حماد بحضور الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والعقيد محمد امين بكر ممثل وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديري الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والشؤون الإدارية بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالمراكز والأحياء.

وقال نائب محافظ القليوبية ان الإجتماع ناقش بدء تشغيل مقر الوحدة بالقليوبية لاستخراج شهادات المطابقة للحالات التي يسري عليها أحكام قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والحالات التي حصلت على نموذج ١٠ المؤقت للتصالح داخل القرى وذلك فى اطار تكليفات اللواء عببد الحميد الهجان محافظ القليوبية

واضاف حماد انه سوف يتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين في توصيل المرافق وعرضها على وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المعاينة اللازمة وفقا للنموذج الموجود بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وبعد استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة والمعلنة داخل المراكز التكنولوجية.

وأشارت الدكتورة ايمان ريان أنه جاري للتنسيق لميكنة عملية استلام الطلبات وإرسالها إلى وحدة التراخيص لحوكمة المنظومة والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة ، وتلقى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم ورشة عمل مكثفة للعمل على المنظومة الجديدة التي تهدف إلى مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة بصحيح القانون قبل توصيل المرافق لها في إطار توجه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء.