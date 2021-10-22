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رئيس جامعة طنطا: الجمهورية الجديدة فلسفة بناء وعمل يعكس معايير رؤية استراتيجية متكاملة| فيديو

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا عن جائزة التميز الحكومي، إن كل الفعاليات والمسابقات المتميزة التي تتم في الدولة خلال هذه الفترة، خاصة مع وجود كورونا، هى جزء من مشهد ومن سياق أكثر اتساعًا لرؤية مصر 2030 .
 

وأضاف الدكتور محمود ذكي  خلال حواره المذاع على برنامج" صباحنا مصري" والمذاع على فضائية " المصرية " ، انه لكي نفهم القيمة الحقيقية لجائزة التميز الحكومى وأهميتها والهدف منها لابد أن نفهم السياق العام والمشهد الأكثر اتساعًا، وهو  الجمهورية الجديدة  القائم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية تواليه المسئولية، وقد أعلن عنها مؤخرًا، وهذا يمثل درسًا للمؤسسات بأن لا نعلن عن الانجازات إلا بعد قطع شوط كبير فيها .
 

وتابع الدكتور محمود ذكي ، أن جامعة طنطا تتبع هذا الأسلوب بأنها لا تعلن عن شئ إلا بعد إتمام جزء منها ، مضيفًا : أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد حلم بل هى عبارة عن فلسفة عمل وبناء وعمل مؤسسي يعكس معاير متطورة لرؤية استراتيجية متكاملة وفي الحقيقة أنها لها وجهان، والوجه الأول: هو الفلسفة التي أنشأت منة خلالها هذه الجمهورية، والثاني: هو الرؤية الأستراتيجية  .
 

وأكمل أن ، الرئيس أعلن عن هذه الفلسفة في يناير 2019 في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون  في قصر الاتحادية فقام الرئيس بتأسيس مفهوم جديد لحقوق الإنسان ، حيث وضح الرئيس  وقتها أن حقوق الإنسان لا ترتبط  بالجوانب السياسية فقط  ولكن حقوق الانسان في  الحصول على حياة كريمة  وهذه هى الفلسفة الأصلية للجمهورية الجديدة  .
 

وأردف  : أنه تم الإعلان عن استراتيجية الجمهورية الجديدة في فبراير 2016 من خلال رؤية مصر 2030 التي تتضمن 8 محاور أساسية  للتنمية المستدامة  وفي هذا الإطار تأتي فكرة المؤسسية، وأن المؤسسات تحتاج إلى تطوير كبير جدًا وبالتالي تأتي أحد المسابقات كالتي نحن بصددها وهى مسابقة التميز الحكومي لكي  تحقق هدفين الهدف الأول وهو  تحقيق فكرة التنافسية  والهدف الثاني هو تحقيق فكرة المشاركة وتوسيع دائرة التعاون بين الموظفين .
 

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