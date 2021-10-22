عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

اكتملت اليوم بشكل رسمي قائمة محمود الخطيب المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي . 

وتقدم اليوم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بعدما غادر إحدى مستشفيات الدقي علي إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس . 

وجاءت قائمة محمود الخطيب كالتالي :

محمود الخطيب رئيس النادي 
العامري فاروق نائب رئيس 
خالد مرتجي أمين صندوق 
٨ أعضاء بالقائمة فوق السن لاختيار ٧ بينهم 
١- طارق قنديل 
٢- دكتور محمد شوقي 
٣- محمد الدماطي
٤- مهند مجدي 
٥- محمد الغزاوي 
٦- خالد عبد القادر  
٧- محمد سراج الدين
٨- حسام غالي 
تحت السن 
9- محمد الجارحي
10- مي عاطف

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أعلن الاثنين الماضي، ترشحه لدورة جديدة لمدة أربع سنوات في رئاسة القلعة الحمراء .

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي إنه استقر على خوض الانتخابات الجديدة وسيبدأ مشاورات تشكيل قائمته بدءا من الغد.

وأضاف محمود الخطيب، أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.

وأوضح الخطيب في المؤتمر العام ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.

وشدد أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وقال إن تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذى سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وأضاف أن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت الى 572 مليون جنيه في العام 2015 قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2016، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه في 2017 قبل أن تصل إلي 1.294 مليار جنيه فى عام 2018 ، لترتفع في العام التالي 2019 إلى 2.266 مليار جنيه، وتصل إلى 2.277 في2020  وتصل إلى ذروتها في 2021

محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي الأهلى مجلس إدارة النادي الأهلي انتخابات الاهلي

ترشيحاتنا

محافظ السويس: الأوقاف تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الأئمة

حملة لتنظيف المقابر من أعمال السحر في المنوفية | فيديو

القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

مراسلة تتعرض لموقف شديد الحرج أمام الكاميرات

أسطورة النادي الأهلي.. محمود الخطيب صاحب رقم قياسي صمد ربع قرن بعد اعتزاله |نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة الخطيب .. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

خناقة شوارع.. أول رد من أيتن عامر بعد اقتحام منزلها

سرعة انتشار كورونا 10 أضعاف.. مخاطر سلالة جديدة من متحور دلتا

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ