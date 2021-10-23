عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمره 120 عاما.. أول صور لتمثال ديليسبس داخل متحف قناة السويس قبل الافتتاح| خاص

تمثال ديليسبس داخل
تمثال ديليسبس داخل متحف قناة السويس العالمي

تستعد هيئة قناة السويس لافتتاح متحف هيئة قناة السويس العالمي، خلال، العام الجاري، والتي تقوم بتطويره شركة المقاولون العرب.

اقتصادية قناة السويس: شحن 2200 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش


يضم المتحف عددا كبيرا من القطع الأثرية والتماثيل، أبرزها تمثال فرديناند ديليسبس صاحب فكرة حفر قناة السويس، والذي تم نقله، من محافظة بورسعيد لمحافظة الإسماعيلية، أكتوبر الماضي.

رئيس المقاولون العرب يتفقد أعمال تشطيبات مشروع متحف قناة السويس |صور


وحصل صدي البلد علي أول صور لتمثال ديليسبس من داخل متحف هيئة قناة السويس، خلال إجراء أعمال التشطيبات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي.


وأنهت هيئة قناة السويس الجدل الواسع والذي استمر 65 عاما بين أبناء مدن قناة السويس، بشأن استقرار تمثال فرديناند ديليسبس صاحب فكرة حفر قناة السويس.

وكان علي مدار 65 عام ومنذ لحظة إنزال التمثال التاريخي عن موقعه في المدخل الشمالي للقناة عام 1956، خلال العدوان الثلاثي على مصر، أثار تمثال ديليسبس الجدل، خاصة بعد إزالته من  جانب المجرى الملاحي لقناة السويس ووضعه بورش هيئة القناة، كما أثار نقله إلى محافظة الإسماعيلية غضب عدد من أهالي بورسعيد، منهم من اعتبر التمثال يعد جزءًا من تاريخهم، ومنهم من اعتبروه رمزا للاحتلال والسخرة، في حين اعترض آخرون على وضع التمثال في متحف القناة العالمي من الأساس.


تاريخ نحت التمثال إلى نحو 120 عامًا، ظل في مخازن ترسانة بورسعيد البحرية طيلة 64 عامًا، منذ تحطيم قاعدته وإنزاله خلال أحداث العدوان الثلاثي التي أعقبت تأميم القناة عام 1956، حيث اعتبره المصريون رمزًا للاستعمار، وثارت خلال السنوات الأخيرة أنباء عن عزم الدولة إعادة التمثال إلى قاعدته في المدخل الشمالي للقناة، وهو ما قوبل بغضب ورفض من عديد من الكتاب والمثقفين وأهالي محافظة بورسعيد.

وتم نقل التمثال من مدينة بورسعيد منتصف أكتوبر الماضي ٢٠٢٠، واستقر بالمتحف العالمي لهيئة قناة السويس، استعدادا لوضعه علي قاعدته الحجرية، ليكون محط أنظار العالم وبخاصة الفرنسيين من أنصار ديليسبس.

 

received_1047647035806928
received_1047647035806928
received_318786226675679
received_318786226675679
received_547431149625405
received_547431149625405
received_196359075929290
received_196359075929290
received_927645867837973
received_927645867837973
received_2152141671591797
received_2152141671591797
الاسماعيلية بورسعيد هيئة قناة السويس اخبار المحافظات اخبار المتاحف متحف هيئة قناة السويس اخبار القناة

موضوعات متعلقة

كل شئ عن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات في "سؤال و جواب"

حديقة التاريخ.. تفاصيل مشروع ساحة مصر السياحى فى بورسعيد

24 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

قصة أول شعار رسمي لسيارات رولز رويس

بعد استرداد ني كاو بتاح..99% من الآثار المستردة غير مسجلة| تفاصيل

رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية فى ضيافة آثار الهرم

تعرف على القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون تحف شهر يوليو بالمتاحف الأثرية

رئيس هيئة قناة السويس يتابع المراحل النهائية من أعمال مشروع متحف قناة السويس

ترشيحاتنا

طقس اليوم السبت.. معتدل الحرارة نهارا على القاهرة .. حارعلى جنوب الصعيد

جدول مباريات اليوم السبت 23 -10-2021 .. الأهلي وبطل النيجر الأبرز

زيادة في أسعار ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022 .. تفاصيل

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري الأبطال والقناة الناقلة

إيحاءات خادشة للحياء.. عقوبة المتهم بالتحرش والتشهير بـ طالبة عبر فيسبوك 

تحذير لمستخدمي Gmail.. رسائل واردة ينبغي عليك حذفها فورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ