رئيس المقاولون العرب يتفقد أعمال تشطيبات مشروع متحف قناة السويس |صور

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أعمال التشطيبات لمشروع متحف قناة السويس العالمي بمحافظة الإسماعيلية والذي تنفذه الشركة.

رافقه خلال الجولة المهندس سمير سعد الله رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس محمود الشرنوبي رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية والمهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء والمهندسة حنان توفيق رئيس قطاع السلامة والبيئة والجودة بقطاع القناة وسيناء و الانشاءات البحرية والمأخذ والروافع، المهندس محمد لطفي الشؤن الفنية للقطاع، إبراهيم وجيه مدير الامن للقطاع، مهندس محمد عبد الله مدير مشروع متحف، مهندسه ايريني بالشؤن الفنيه للمتحف، مهندس مصطفي التنفيذ في متحف، مهندس سيد عبد الله مدير شئون المعدات، المهندس شريف وحيد مدير شؤن كهروميكانيكية للفرع،

مهندس شريف نافع شؤون كهروميكانيكية في المتحف، سليمان عبد ا لحميد نائب مدير موارد بشرية سيناء، مهندس محمد كامل مدير السلامة والصحة المهنية، مهندس محمود طايع مدير إدارة البيئة بفرع سيناء، ابراهيم مدير أمن فرع سيناء.

جدير بالذكر أن مشروع المتحف شمل أعمال انشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده عقب الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهيله ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة كما شمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف وعمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما تم عمل شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذي يضم مبناه 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي.



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