السردية الوطنية.. رانيا المشاط: قدر كبير من الإفصاح والشفافية في السردية

تحدثت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة ، عن السردية الوطنية، ونرصد أبرز التصريحات في سياق النقاط التالية

قالت المشاط، إن كل السياسيات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي وايضا الاستمرار في التنمية الاقتصادية، متابعة أن لدينا قدر كبير من الإفصاح والشفافية في السردية.

أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدكتورة رانيا المشاط أن السردية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.

واضافت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، انها تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية.

وتابعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي؛ سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما حقق الحوار المجتمعي، زخمًا حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية سبتمبر الماضي.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أنه تم الإنتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطينة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، موضحة أن الحوار المجتمعي أنقسم لجزئين الأول كان حوار منظم بست مجموعات عمل وخبراء ومقررين.

وتابعت: “أهم مخرجات الحوار المجتمعي كانت من ضمنها التنمية البشرية، والأخر برنامج تنفيذي بمؤشرات واضحة لكافة الوزراءات والجهات، إلى جانب البرنامج التمويلي لتحديد مصادر التمويل عند إعداد الموازنة.. والإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية هي الإطار العام لتعبئة الموارد المحلية والشراكات الدولية”.

وأشارت إلى أن السردية تهدف إلى التحول نحو نموذج إقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، متابعة أنها تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة".