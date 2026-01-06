المشاط : نهدف إلى التحول لنموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن كل السياسات تضمن الاستقرار الاقتصادي وايضا الاستمرار في التنمية الاقتصادية، ولدينا قدر كبير من الإفصاح والشفافية في السردية.

أكدت المشاط، أن السردية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.

واضافت، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، انها تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية.

وتابعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي؛ سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما حقق الحوار المجتمعي، زخمًا حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.