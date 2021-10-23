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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنشيط السياحي: نعمل على ربط السياحة الشاطئية بالثقافية

السياحة الشاطئية
السياحة الشاطئية

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة لشئون التنشيط السياحي، إن مصر من الدول الكبيرة سياحيا.

 

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نعمل على تطوير المنتجات السياحية المختلفة، مثل السياحة البيئية وسياحة رياضة الجولف وسياحة المؤتمرات"، مؤكدا: "مصر من المقاصد السياحية الغنية ليس فقط بالمنتجات السياحية المختلفة والتي يتم تطويرها دائما".


وأشار إلى أن "مصر لا تغيب عنها الشمس طوال العام، وذات جو معتدل يجذب شريحة كبيرة من السائحين من الدول المختلفة"، مردفا: "نحن لم نتوقف أبدا في ظل جائحة كورونا، وكنا نسير في الاكتشافات الأثرية".


وأوضح: "نعمل على ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.. ونعمل عن قرب مع العديد من الوزارات فيما يخص المهرجانات والأحداث المختلفة لتنمية السياحة الشاطئية وغيرها للتسويق السياحي".

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