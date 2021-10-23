عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نسيب نجيم تحتفل بوصول عدد جمهورها على انستجرام إلى 14 مليون متابع

صدى البلد

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" إلى 14 مليون متابع".

 

ونشرت نادين نسيب نجيم صورة لها بالأبيض والأسود وكتبت: "ما بعرف اذا الكل من المحبّين بس بعرف انه الأكثرية هيك وطالما انكم متابعين معناتها مهتمين وأهلا وسهلا فيكم وتأكدوا اني ببدالكم نفس شعور المحبة والاهتمام والاحترام وعقبال ال ١٠٠ مليون والله يزيد المحبين دايماً ومني إلكم قلب كبير قلب وسط وقلب صغير".

 

نادين نجيم: "لما حدا يحكي كلمة إيجابية يقولوا تطبيل"

بإطلالة ساحرة…نادين نسيب نجيم تخطف قلوب متابعيها


يذكر ان اخر اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 


تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 
يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد


وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

نادي نسيب إطلالات نادين نسيب نجيم اعمال نادين نسيب نجيم تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم نجيم زهرة يونس صالون زهرة

ترشيحاتنا

هل تستفيد مصر من ارتفاع سعر الغاز حالي؟.. وزير سابق يوضح

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

حسين السيد: 9 لاعبين في الزمالك تنتهى عقودهم الموسم القادم

الأمن العام حاصر المدينة.. مصرع عنصر إجرامى خطير فى مواجهة الشرطة بالصف

الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 إيركروس موديل 2022.. صور

بقدرات تصويرية خارقة.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

20 شهابا في الساعة.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء مصر

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

شاهد.. استخرج بطاقة تموين مميكنة فى 10 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك ..حياة إيفانا ..كاتيا ..أفلام تحصد جوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ