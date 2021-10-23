نادين نسيب نجيم تحتفل بوصول عدد جمهورها على انستجرام إلى 14 مليون متابع

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" إلى 14 مليون متابع".

ونشرت نادين نسيب نجيم صورة لها بالأبيض والأسود وكتبت: "ما بعرف اذا الكل من المحبّين بس بعرف انه الأكثرية هيك وطالما انكم متابعين معناتها مهتمين وأهلا وسهلا فيكم وتأكدوا اني ببدالكم نفس شعور المحبة والاهتمام والاحترام وعقبال ال ١٠٠ مليون والله يزيد المحبين دايماً ومني إلكم قلب كبير قلب وسط وقلب صغير".



يذكر ان اخر اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.



تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.



يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد



وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.