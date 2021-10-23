بعد مقتل مصورة بالخطأ خلال مشهد سينمائي.. مصمم معارك: المسدس أكيد اتبدل

كشف عصام الوريث، مصمم المعارك السينمائية، تفاصيل العمل بالرصاص الحي.. بعد مقتل مصوره بالخطأ أثناء تصوير فيل أليك بالدوين.



وأضاف عصام الوريث، خلال حواره عبر زووم ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإصابة فى الأكشن واردة، ولكن فكرة أن يتواجد داخل اللوكيشن طلق حي مستحيل، معقبا: "المسدسات أو البنادق كلها بتكون طلق صوت.. الطلقة فيه بتدينا صوت بس، وفيه أعمال مبنستخدمش فيها طلق خالص".



وتابع: "إحنا لما بندخل اللوكيشن بطلق صوت أحنا دايما بنقول تيست فاير، بحيث اللوكيشن يعرف قوة صوت المسدس وبنأكد أنه أمن.. علشان ممكن مصمم الأكشن ميبعتش المسدس، والصوت أصلا مش بتموت ولازم يكون فيه مسافة بيني وبين الممثل 3 متر، إلى جانب أنه لازم يكون المسدس متجه شمال شوية".



وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون ذلك المسدس الذى تم أثناء الواقعة قد تم تبديله، لأنه من المستحيل أن يكون هناك مسدس حقيقي فى مكان التصوير، معقبا: “المسدس دا أكيد كان فيه طلق حي”.



