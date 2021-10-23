عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين السيد: 9 لاعبين في الزمالك تنتهى عقودهم الموسم القادم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك عن أعداد لاعبي الفارس الأبيض المقرر أن تنتهى عقودهم الموسم المقبل فى صفوف القلعة البيضاء.

 

قال حسين السيد عبر تصريحات تليفزيونية:هناك9 لاعبين تنتهي عقودهم العام المقبل ونرتب أولوياتنا حسب رؤية النادي.

 

أوشح حسين السيد أنه من الصعب الاتفاق مع اللاعبين التسعة دفعة واحدة على كافة الأمور المتعلقة بالتعاقدات لافتا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض سوف تقوم بترتيب ملف التجديد على 3 مراحل.

 

وانتهت المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني بفوز الأبيض برباعية نظيفة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

تفاصيل مباراة الزمالك وتوسكر..

 

سقط لاعبان من فريق توسكر الكيني، في بداية المباراة وتوقفت المباراة، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، لعلاج اللاعبان، وتم نقلهما خارج الملعب.

 

مر بنشرقي من زاوية صعبة للغاية وراوغ دفاعات فريق توسكر الكيني ولكن لم يتمكن من الوصول لمرمى الفريق المنافس ومرت الكرة دون خطورة حقيقية.

 

وأجرى فريق توسكر الكيني تبديلاً اضطرارياً بخروج أحد اللاعبين الذين تعرضوا للسقوط في الدقيقة الأولى، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

 

وتلقى لاعب توسكر الكيني أول بطاقة صفراء في اللقاء بعد تدخل قوي مع طارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

 

حاول الزمالك صناعة هجمة لتحقيق أول أهداف المباراة، ووصلت الكرة إلى أحمد فتوح في الجبهة اليسرى ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت امام المرمى الخالي بعد خروج الحارس ولكن لم تجد أي لاعب من الزمالك.

 

منح دفاع فريق توسكر الكيني كرة على طبق من ذهب لـ يوسف أوباما لاعب الزمالك الذي سدد رأسية رائعة من فوق الجميع وأسكنها الشباك ليعلن حكم المباراة عن هدف الزمالك الأول.

 

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة تمكن أحمد سيد زيزو من تمرير كرة رائعة لـ سيف الدين الجزيري الذي لم يتردد من تسجيلها و إسكانها الشباك لتصبح النتيجة 2-0 للزمالك.

 

واستمر الزمالك في الضغط حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لحسم الأمور مبكراً، وأغلق الباب أمام أي مفاجآت كان يخطط لها فريق توسكر الكيني.

 

ظهر فريق توسكر الكيني بشكل مختلف في شوط المباراة الثاني عن سابقه في الشوط الأول، ونظم دفاعاته بشكل جيد ومنعوا هجوم الزمالك من الوصول إلى مرماهم.

 

وأهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وهو في مواجهة الشبكة بعد توغله ووصوله إلى مرمى فريق توسكر الكيني.

 

سجل أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الهدف عن طريق متابعة مميزة في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من شيكابالا الذي تسلمها أوباما ومررها بعد مراوغة حارس المرمى لبن شرقي الذي سجل الهدف.

 

ومن بعده سجل يوسف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تمريرة أخرى رائعة من شيكابالا.

 

وبهذا الفوز يحسم الزمالك بطاقة التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسين السيد نادي الزمالك الزمالك وتوسكر الكيني دوري ابطال افريقيا أحمد فتوح يوسف أوباما سيف الدين الجزيري أشرف بن شرقي شيكابالا

ترشيحاتنا

هل تستفيد مصر من ارتفاع سعر الغاز حالي؟.. وزير سابق يوضح

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

حسين السيد: 9 لاعبين في الزمالك تنتهى عقودهم الموسم القادم

الأمن العام حاصر المدينة.. مصرع عنصر إجرامى خطير فى مواجهة الشرطة بالصف

الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 إيركروس موديل 2022.. صور

بقدرات تصويرية خارقة.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

20 شهابا في الساعة.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء مصر

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

شاهد.. استخرج بطاقة تموين مميكنة فى 10 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك ..حياة إيفانا ..كاتيا ..أفلام تحصد جوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ