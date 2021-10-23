برلماني: تطعيم 21 مليون مصري باللقاح يؤكد جدية الدولة في حصر كورونا

أشاد النائب احمد حته، عضو مجلس النواب، بالجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية، لتوفير لقاحات كورونا لملايين المصريين المستحقين لها، والبدء في تصنيع اللقاحات على أعلى مستوى وبكميات ضخمة تكفي الاستهلاك المحلي والتصدير للدول العربية والأفريقية.

وأضاف حته في بيان له اليوم، أن مصر تتعامل مع جائحة كورونا، وفق توجيهات الرئيس السيسي بحرفية ومهنية تامة وبأسلوب علمي صارم، سواء من ناحية إعطاء اللقاحات أو تصنيعها قبل أن تفكر أي دولة أخرى بذلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم عدم انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، واستمرار معدل الإصابة العالية بها، كما هو الحال في مختلف دول العالم، فإن مصر نجحت حتى اللحظة في تطعيم نحو 21 مليون مواطن، وهذا عدد ضخم وغير مسبوق، والهدف النهائي تطعيم نحو 40 مليون مواطن باللقاح قبل نهاية العام.

وأوضح النائب، أن اللقاحات متوفرة، بجانب إقبال المواطنين على تلقيها بالإضافة إلى التشديد على منع الموظفين من الوصول لأعمالهم، قبل تلقي اللقاح، وهو ما يسرع من عملية التطعيم وتعزيز المناعة المجتمعية.

واختتم النائب أحمد حته، بأن تطعيم هذا العدد الضخم من المصريين يؤكد أن الدولة جادة تمامًا في الوصول للمستهدف باللقاحات قبل نهاية العام الحالي وحصر الجائحة تمامًا.