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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التعليم إلكتروني.. كلية البنات الأزهرية تمنع دخول الكتب والمذكرات الورقية

كلية البنات الأزهرية
كلية البنات الأزهرية تمنع دخول الكتب والمذكرات الورقية

أصدرت كلية البنات الأزهرية في العاشر من رمضان، تعليمات مشددة لجميع الطالبات تحذرهن من اصطحاب الكتب والمذكرات الورقية أثناء الحضور للكلية.

 

رئيس جامعة الأزهر يوضح أهمية الكتاب الإلكتروني التفاعلي في تحسين جودة التعليم

رئيس جامعة الأزهر: الكتاب الإلكتروني ليس pdf كما يظن كثير من الطلاب

 

وأبلغت كلية البنات الأزهرية الطالبات بالقرار، عبر منشور جاء نصه: بناءا على تعليمات الدكتور وكيل الكلية بمنع دخول أي كتب دراسية أو أوراق مطبوعة أو مذكرات مطبوعة خاصة بالدارسة في الكلية مع الطالبات، فإنه بناءا على ذلك يتم التفتيش الدقيق في حقائب الطالبات سواء حقائب شخصية أو حقائب سفر.

 

وأكدت كلية البنات الأزهرية، أنه تم عمل نظام التعليم الإلكتروني بجامعة الأزهر، وإلغاء نظام الكتب الدراسية حسب تعليمات الجامعة.

 

الكتاب الإلكتروني ليس pdf

 

بدوره أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الكتاب الإلكتروني ليس مقصودا به نشر الكتب بصيغة بي دي إف، ولكن المقصود بالكتاب الإلكتروني هو الكتاب التفاعلي الذي يحدث نشاط مع الطلاب.

 

وشدد على أن النجاح لا يمكن أن يعتمد على الكتاب الجامعي، منوها إلى أن الاكتفاء فقط بالكتاب هو بداية طريق الفشل ولكن الكتاب هو أداة لفتح الأبواب.


وتابع: نحن بصدد التعاقد مع شركات على أعلى مستوى لتنفيذ الكتاب الإلكتروني لإنشاء كتاب إلكتروني تفاعلي يفيد الطلاب، منوها إلى انه لا يمكن أن يتم تحويل كل الكتب الي إلكترونية تفاعلية في الوقت الحالي، وكذلك عمل أبليكشن على الموبايل للدخول على الكتاب الإلكتروني بدون الاتصال بالإنترنت.


وشدد رئيس جامعة الأزهر، على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي من اليوم الأول للدِّراسة، وأن يتوافر بالكليات المناخ الملائم للدراسة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن يعرف الطلاب أماكنهم في السكن بالمدن الجامعية ويستقروا فيها شريطة الحصول على لقاح كورونا وتفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات

صورة المنشور بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان
صورة المنشور بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان
كلية البنات الأزهرية الكتب والمذكرات الورقية كتب دراسية التعليم الالكترونى إلغاء نظام الكتب الدراسية

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