رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بالتعاون مع البحوث الإسلامية.. الثلاثاء

تفتتح جامعة الأزهر، معرضها السنوي الثاني للكتاب يوم الثلاثاء القادم، بفرع البنات، بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور نظير عياد، أمين عام المجمع .



ويقام المعرض في مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بمدينة نصر، ويستهدف تيسير الحصول على إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، وخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالثقافة وحب الوطن؛ للإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.



جدير بالذكر أن جامعة الأزهر افتتحت معرضًا للكتاب بمقر المكتبة المركزية الأسبوع الماضي، وما يزال العمل به مستمرًا حتى يوم الخميس الموافق 4 من نوفمبر القادم بتخفيضات كبيرة وسط إقبال كبير من الباحثين وطلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات.