وعاظ وواعظات الأزهر يواصلون لقاءاتهم في مراكز الشباب والمعاهد والمدارس والمقاهي

يواصل وعاظ وواعظات الأزهر انتشارهم في مراكز الشباب والمعاهد والمدارس والمقاهي ضمن الحملات التوعوية والقوافل التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية ، تزامنًا مع انطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أعلن المجمع تنفيذ هذه الحملة بعنوان: "أنفعهم للناس"، للتأكيد على أهمية تحقيق التكافل المجتمعي في حياة الناس وتوجيه الأنظار إلى الفئات الأكثر احتياجًا.



وشكّل وعاظ وواعظات الأزهر فرق عمل متنوعة للوصول إلى الجمهور في مناطق مختلفة لتحقيق أهداف ومحاور الحملة، حيث شملت مناطق التواجد مراكز الشباب والنوادي ودور الرعاية الاجتماعية والمقاهي الثقافية وقطاعات الأمن المركزي وأماكن تنفيذ مبادرة حياة كريمة إلى غير ذلك من أماكن التجمع المختلفة.



كما أكد الوعاظ والواعظات أثناء تواجدهم مع الناس على مجموعة من القيم والمعاني المهمة التي ترسخ لمفاهيم التكافل المجتمعي والتعاون المثمر بين الجميع، بالإضافة إلى تعلم قيم الإيثار وحب الغير والتخلي عن السلوكيات المذمومة كالأنانية والبخل وعدم الإحساس بالمسئولية.