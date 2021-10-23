أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

تعرض الشيف يسري، مقدم برنامج مطبخ الحياة على قناة الحياة الفضائية، لحادث تصادم مع الشيف غالية مقدم برنامج أكلة بلدي” على قناة “الشمس”، بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتواصل موقع “صدى البلد الإخباري”، مع الشيف يسري لمعرفة تفاصيل الحادث ، وعلق قائلًا “أنا كنت خارج من مدينة الإنتاج مع وجود سيارة أخرى بطريقة مفاجئة وتصادمنا معًا”.

وتابع الشيف يسري، أنه اتفاجئ عن النزول من سيارته للسيارة الأخرى أن الشيف غالية بها عدة كدمات، وتم مساعدتها للخروج من السيارة من باب القائد دون أن يعلم أنها غالية، قائلا “أنا معرفهاش واتفاجأت بتقولي ايه ده شيف يسري وبعدين قولتلها انتى مين قالتلى انا شيف غالية”.

وطمأن الشيف يسري الجمهور عن حالته الصحية وحالة الشيف غالية أيضا قائلا “احنا بخير وهي حادثة بسيطة، وروحنا اطمنا على نفسنا في مستشفى دريم ودار الفؤاد ومفيش أي قلق أو خوف”.

وتم نقل السيارتين بواسطة ونش وتيسير حركة المرور.