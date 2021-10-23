مفيش نقص.. أحمد موسى: جميع السلع الغذائية متوفرة في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع متوفرة في مصر، مضيفا: "لا يوجد نقص في السلع الغذائية في مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض أسعار السلع ارتفعت بالفعل ولكن كل السلع متوفرة في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تعمل على توفير كافة السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي من أجل ضمان استمرارية تواجد السلع في الأسواق".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك ارتفاع في أسعار السلع في بعض الدول بالمنطقة بمقدار 5 أضعاف نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية".



وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا رصد أسعار اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة في الأسواق المصرية.



