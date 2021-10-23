نصر سالم يروي "معركة السويس" الباسلة: بدأت فور الدعم الأمريكي

قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن معركة السويس بدأت فور الدعم الأمريكي الكثيف للقوات الإسرائيلية، وتمكنت تلك القوات من عبور قناة السويس، وحاولوا حصار مدينة الإسماعيلية، وفشلوا في ذلك.

وأشار اللواء نصر سالم خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز أن الطبيعة الجغرافية لمدينة السويس، أغرت العدو للسيطرة على تلك المدينة بعد فشله في السيطرة على الإسماعيلية.



وأضاف اللواء نصر سالم : "الشعب المصري صاحب هذا الانتصار حيث تمكن مع الجيش من عمل تناغم ووحدة وتشكيل قوة كبيرة، وتمكن جهاز المخابرات من حشد شعب السويس والتعاون مع الجيش الثالث وتوفير السلاح للمقاومة وتمكنوا بالفعل من غلق مدينة السويس وعمل كمائن لقتل للعدو ".



وتابع اللواء نصر سالم : "لم يستطع العدو أن يستكمل السير في مدينة السويس وانسحب وترك عدد كبير من دباباته المُدمرة، وهنا تكمن عظمة الشعب المصري، فلا يمكنك أن تميز بين المدني والعسكري، تحية لشعب السويس يوم عيدها وتحية للشعب المصري البطل".



واستطرد اللواء نصر سالم: "معركة السويس، كانت مقاومة شعبية باسلة، العدو لُقن درساً لا يمكن أن ينساه، وحينها لم يفكر العدو من الاقتراب من أي مدينة من مدن القناة".