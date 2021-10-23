الرئيس سيلقي كلمة.. وزير الري يكشف أهمية مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن الهدف من المؤتمر هو نشر التوعية داخليا وخارجيا.

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أسبوع القاهرة للمياه منصة تواجه الشائعات والأكاذيب وتنشر المعلومات الصحيحة عما يحدث داخل مصر ".

وتابع محمد عبد العاطي :" منفتحين على الجميع ونشارك الخبرات مع العديد من دول العالم في ملف المياه ".

وأكمل محمد عبد العاطي :" سيتم عقد لقاءات على مستوى وزاري في اسبوع القاهرة للمياه وهناك أكثر من 16 وزير ري يشارك في المؤتمر من افريقيا واوروبا ومختلف دول العالم ".

ولفت محمد عبد العاطي :" الرئيس السيسي سوف يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اسبوع القاهرة للمياه وهذا دليل على اهتمام الرئيس السيسي بملف المياه ".



