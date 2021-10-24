حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر بسبب بركان "لابالما"

كشف علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر تأثرًا بالغازات المنبعثة من بركان لابالما بإسبانيا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" ما يتردد عن تأثر مصر بـ انبعاثات بركان جزيرة لا بالما الإسبانية غير صحيح.

وأكد علي أبو سنة، أن الأمطار الحمضية مرتبطة بالكبريت، ولا بد أن يكون بكميات كبيرة جدًا، مؤكدًا أنها تحتاج لتركيزات عالية جدًا وأن تكون في طبقات الغلاف الجوي القريبة.

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة، أن المسافة بين مصر وأسبانيا حوالي 4500 كيلو متر، وأحمال التلوث وانبعاثات البركان لن تصل إلى مصر ولو وصلت مصر ستكون في أقل تركيز .

و أكد، أن وزارة البيئة لديها شبكة متقدمة لرصد ملوثات الهواء على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من أسوان, وحتى محافظة الإسكندرية.

وتابع:" لا تأثير مباشر على مصر من انبعاثات بركان لابالما الاسباني نتيجة بعد المسافة بيننا وبين اسبانيا ".