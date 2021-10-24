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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ النحت عن تمثال محمد صلاح: فيه ديفوهات وأخطاء كثيرة

صدى البلد

قال الدكتور محسن سليم، أستاذ النحت بكلية فنون جميلة جامعة أسيوط، إن متحف "مدام توسو" بلندن، الموجود به تمثال محمد صلاح، أول لاعب عربي في التاريخ، يوجد منذ 260 سنة، لذلك العاملين به لديهم خبرة قوية، ويعملون كفريق عمل.

وأَضاف محسن سليم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إمكانية اللون تُضيف شكل كبير للتمثال وتمحي كافة "الديفوهات الموجودة"، معقباً: "أنا معرفش الظروف اللي اتعمل فيها التمثال ده، ولكن هما عندهم امكانيات كبيرة تكفي لعمل تمثال لمحمد صلاح وغيره من الفنانين ولاعبي الكرة".

وتابع أستاذ النحت بكلية فنون جميلة جامعة أسيوط قائلاً: "أنا عن نفسي لما عملت تمثال لمحمد صلاح، نحته من الصور، لكن دائماً الفنان بيحب يصور الشخصية بذاته، وبالتالي لما أعمل شغلي من الصور، كده بسيب جزء من الخيال للفنان، إنه يتصور نفسه".

وأكمل محسن سليم قائلاً: "فيه ديفوهات وأخطاء كثيرة في تمثال محمد صلاح الموجود في المتحف، وهذا لا يعني إن تمثالي أفضل، بل إننا في النحت نعتمد على الضل والنور والمعالجات الشخصية لكن التماثيل الشمعية تعتمد على اللون لذلك يظهر الديفوهات".

ونوه أستاذ النحت بكلية فنون جميلة جامعة أسيوط أن تمثال محمد صلاح الذي نحته يوجد حالياً في كلية فنون جميلة جامعة أسيوط، معقباً: "كنت عامل هذا التمثال ضمن الترقية لي كأستاذ مساعد في الكلية .. وكنت عامل شعره كالفرعون المصري، وشعره عبارة عن المياه الفرعونية .. لأن وقتها كان يُسمى محمد صلاح بالفرعون المصري".

وكشف محسن سليم عن الوقت الذي استغرقه في عمل هذا التمثال، قائلاً 100 ساعة على مدار 20 يوم متتالية، موضحاً انه استخدم الطين في عمله، معقباً: "أنا بعمل الشغل بتاعي حباً في الشخصيات نفسها .. عملت تمثال لـ الدكتور مجدي يعقوب وتبرعت به للمؤسسة القلب الخاصة به في أسوان".

أستاذ النحت محمد صلاح تمثال محمد صلاح متحف مدام توسو كلية فنون جميلة جامعة اسيوط الدكتور مجدى يعقوب

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