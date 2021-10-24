أسامة نبيه: مستعد للقيام بدور الرجل الأول في الزمالك

أكد أسامة نبيه، المدرب العام السابق لفريق الزمالك، أنه فضل الرحيل عن القلعة البيضاء، لأنه شعر أنه لا يستطيع مساعدة كارتيرون في مهمته، نافيا طلبه الرحيل، لعدم حصوله على مكافآت الفوز بالدوري مثل اللاعبين.

وأضاف نبيه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه أخطر كارتيرون منذ توليه المسؤولية بأنه جاء لمساعدته وأنه يرفض العمل مديرا للكرة في الزمالك بخلاف عمله كمدرب عام.

وأشار إلى أنه يرفض فكرة العمل كمدرب عام خارج الزمالك ولكن لو عرض عليه النادي الأمر في ظروف أفضل كان سيوافق على العمل في أي منصب، وأنه قادر على أن يكون الرجل الأول في القلعة البيضاء ومستعد لقبول مهمة العمل في الزمالك.

وأوضح نبيه، أن الزمالك يضم عناصر مميزة وكارتيرون يجيد مدرسة التكرار في التدريب ويملك فكرا خاصا به، خصوصا في الجوانب البدنية والفسيولوجية.

ونفى نجم الزمالك السابق وجود أي مشاكل بينه وبين كارتيرون، مؤكدا أنه أخطر الادارة برغبته في الرحيل بعد مباراة البنك الأهلي في الدور الأول وأخطر المدرب الفرنسي بقرار الرحيل بعد نهاية الموسم.

وختم بأنه لم يطلب العودة بعد قرار الرحيل وتواجده مع إدارة النادي كان لتوضيح موقفه من قرار الاعتذار بعد نزوله على صفحته على "فيس بوك"، قبل إخطار المجلس رسميا.