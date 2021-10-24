خطة لحصول العاملين والمواطنين في سيناء علي لقاح كورونا

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انه تم إعداد مخطط كامل لحصول كافة العاملين والمواطنين في كافة الأجهزة العاملة و كذلك المواطنين في مراكز المحافظة ، علي اللقاح ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع تطعيم العاملين فى المدارس الحكومية والخاصة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.



وأشار محافظ شمال سيناء، إلى تم الانتهاء من حملة حصول العاملين بمحافظة شمال سيناء علي اللقاح ضد كورونا، من خلال الفرق المتنقلة بمديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة قبيل العام الدراسى الجديد.

ولحصول اكبر عدد من المواطنين علي اللقاح ،فقد تم التوسع في أماكن تلقي اللقاح في مختلف مراكز المحافظة .لاتاحة الفرصة أمام المواطنين للتسجيل وتلقى لقاح كورونا، علي مستوي المحافظة .

ومن جانبه.. أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تحديد 7 أماكن بالعريش وهي :

مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية ونادى العريش الرياضى بوسط المدينة .. بالإضافة إلى مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام ، بالإضافة إلى إدارة المرور ومجمع المحاكم بالعريش ومكتب الشهر العقارى بمجلس مدينة العريش ، علاوة علي مركز تطعيم المسافرين الدولى بالحجر الصحي فى الريسة بالعريش.

وأضاف أنه تم تحديد 3 أماكن اخري خارج العاصمة وهي : مركز تطعيم المواطنين فى المركز الحضرى ببئر العبد و مركز تطعيم المواطنين فى الإدارة الصحية بالشيخ زويد .. ومركز تطعيم المواطنين بمستشفى نخل المركزي ، وذلك لتغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة .

إلى جانب التركيز على طواقم التعليم العام والجامعى طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء فى اطار بدء العام الدراسى الجديد .

التطعيم مجاني

ومن جانبه .. أشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أن العمل يجرى على قدم وساق وناشد المواطنين بسرعة التوجه الى مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة والتسجيل لتلقى لقاح كورونا المستجد .. حيث أن التطعيم مجانى بدون أى مقابل.حيث تعمل مديرية الصحة في إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين ، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.