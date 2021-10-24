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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تشارك في الملتقى التنسيقي الأول للتمور

الأقصر تشارك في الملتقي
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، في "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والذي أقيم في خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وممثلين من بعض الدول العربية وبعض محافظات الجمهورية.

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وقالت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن وحدة تكافؤ الفرص شاركت في الملتقى بتكليف من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتمثيل المحافظة داخل الملتقى، مشيرة إلى أنه تم التركيز في المعروضات الخاصة بالمحافظة على التمور وأهمها "البلح المجدول والصعيدي"، بالإضافة إلى الطماطم المجففة والمشغولات الحرفية التي كانت عبارة عن مشغولات من الخوص "حقائب سيدات وأطفال وحافظات هواتف المحمول"، وبعض مشغولات الخرز ونماذج من "الشيلان" المصنوعة من "الفركة"، والسجاد اليدوي.


يذكر أن الملتقى ضم أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وجرى تنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية لها، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وتم عقد ورشتي عمل في مجالي العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوي للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق إنتاج التمور على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل.

الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر تشارك في الملتقي التنسيقي الاول للتمور
الأقصر الوادى الجديد محافظة الاقصر وحدة تكافؤ الفرص مستوى الجمهورية التسويق تصدير التمور مصنعى التمور

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