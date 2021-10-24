الإمارات.. اعتماد محمد عبيد القطام الزعابي مفوضا للإمارات فى الفلبين

تسلم رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين أوراق اعتماد محمد عبيد القطام الزعابي ، سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات لدى الجمهورية.

ونقل سفير الامارات تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى دوتيرتي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الفلبيني السفير تحياته إلى خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى دوتيرتي للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.