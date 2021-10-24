هبوط بالدورة الدموية.. وفاة مدرس فجأة خلال عمله بمدرسة في طنطا

شهدت مدرسة محمد نجيب اللغات الرسمية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، وفاة معلم مادة التربية الرياضية؛ إثر سقوطه مغشيًا عليه داخل المدرسة في نهاية اليوم الدراسي، وخصصت سيارة إسعاف لنقله لمستشفى طنطا الجامعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



وفوجئ العاملون بمدرسة محمد نجيب اللغات الرسمية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية خلال نهاية اليوم الدراسي بسقوط أشرف النمر، معلم التربية الرياضية، مغشيًا عليه أرضا في الفناء بالمدرسة.



كما تمكن زملاؤه من نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والعاملين مدرسة محمد نجيب اللغات الرسمية بطنطا الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.