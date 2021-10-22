استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي قرية كفر حجازي في الغربية

معاناة يعيشها أهالي قرية حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ 2011.

يقول المواطن شادي فؤاد محمود بلال ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي قرية حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل القرية والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحي منها أسفل المنازل، مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

وأضاف: "شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أصاب أهالى القرية بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".

وناشد الأهالى المسئولية سرعة حل المشكلة و الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحى رأفة بصحة الأهالي .



للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01007407098



اقرأ أيضا:

الصرف الصحي يحاصر منازل كفر الشرفا في الشرقية.. والأهالي: البيوت هتقع.. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.