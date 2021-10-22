عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي قرية كفر حجازي في الغربية

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي قرية حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ 2011.

يقول المواطن شادي فؤاد محمود بلال ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي  قرية حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل القرية والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحي منها أسفل المنازل، مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

 

وأضاف: "شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

 

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أصاب أهالى القرية بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".

وناشد الأهالى المسئولية سرعة حل المشكلة و الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحى رأفة بصحة الأهالي .


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01007407098


اقرأ أيضا:
الصرف الصحي يحاصر منازل كفر الشرفا في الشرقية.. والأهالي: البيوت هتقع.. صور
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية الصرف الصحى الروائح الكريهة مياه الصرف الصحى المحلة الكبرى كفر حجازي مشروع الصرف الصحي قرية كفر حجازي

ترشيحاتنا

موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الحرس الوطني

بث مباشرلحفل اختتام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي .. شاهد

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

تسريب يكشف تصميم جديد لكاميرا هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

تتفوق على مرسيدس... تقرير إنتر براند: تويوتا العلامة التجارية الأكثر قيمة في الأسواق العالمية

كيف تحمي المكسرات من سرطان الثدي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطأ على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

مينفعش تكوني مذيعة .. بوسي شلبي تواجه أزمة مع فنان شهير |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ