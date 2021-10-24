محمد صلاح يحقق إنجازا لم يحدث منذ عام 1954 في ملعب الأحلام..فيديو

قال الكابتن إبراهيم هلهول ، مدرب بالاتحاد الإنجليزي ، إن والدة محمد صلاح دعت له " ليله القدر " وربنا استجاب ، مؤكدا أن الجالية العربية والمصرية في إنجلترا سعداء جدا بما حققه صلاح .

وأضاف إبراهيم هلهول خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، أن محمد صلاح أحرز اليوم 3 أهداف في المباراة وهذا لم يحدث منذ عام 1954 في ملعب الأحلام كما يطلقون علية ، لافتا إلي أن رونالدو لم يمسك كرة في مباراة اليوم .

وأوضح إبراهيم هلهول ، إن مدرب مانشستر يونايتد عنف اللاعبين اليوم ، كما أنه كان متوتر جدا وظهرت عليه العصبية ، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون هذه أخر مباراه لمدرب مانشستر يونايتد وهذا الأسبوع سيكون هناك ترشيحات لمدرب جديد .