رواد الوحدة الصحية بأبو غنمى بفاقوس يصرخون من كسر فى ماسورة مياه منذ عدة أشهر

يعيش أهالي منطقة أبو غنمي بقرية العزازى ، التابع الى مركز فاقوس فى محافظة الشرقية مأساة ومعاناة حقيقية ، سببها وجود كسر بأحدى مواسير مياه الشرب أمام الوحدة الصحية ، مما أدى إلى نشر الرائحة الكريهة ، والحشرات الضارة المحملة بالميكروبات والأوبئة .

ويقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نستغيث من وجود كسر فى أحد مواسير مياه الشرب منذ أكثر من شهر مما اداى الى غرق المنطقة بالمياه ، مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى وخاصة أن الكسر أمام الوحدة الصحية .

وأضاف : هذه الصور من أمام الوحده الصحيه بأبو غنمي فى العزازى ماسورة مياه الشرب مكسوره من شهور والحفره خطره والمياه تتراكم والوضع سئ ولا يليق بجوار الوحده الصحيه الذى يذهب اليها يومياً العديد من الأطفال و المرضى .



وأشار : تقدمنا بالعديد من الشكاوى لكن دون أى أستجابة ، وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع رأفة بصحة رواد الوحده الصحية بأبو غنمى فى العزازى .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

أقراء ايضا

الشوارع تغرق في مياه الصرف.. أهالي قرية دسونس أم دينار فى البحيرة يستغيثون .. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

248349451_4429457717174002_6810862589516815907_n

248355714_4429458320507275_1703389428541080985_n