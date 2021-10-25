عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رواد الوحدة الصحية بأبو غنمى بفاقوس يصرخون من كسر فى ماسورة مياه منذ عدة أشهر

صدى البلد

يعيش أهالي  منطقة أبو غنمي بقرية العزازى ، التابع الى مركز فاقوس فى محافظة الشرقية مأساة ومعاناة حقيقية ، سببها وجود كسر بأحدى مواسير مياه الشرب أمام الوحدة الصحية  ، مما أدى إلى نشر الرائحة الكريهة ، والحشرات الضارة المحملة بالميكروبات والأوبئة  .

 

ويقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نستغيث من وجود كسر فى أحد مواسير مياه الشرب منذ أكثر من شهر مما اداى الى غرق المنطقة بالمياه ، مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى وخاصة أن الكسر أمام الوحدة الصحية .

 

وأضاف : هذه الصور من أمام الوحده الصحيه بأبو غنمي فى العزازى ماسورة مياه الشرب مكسوره من شهور والحفره خطره والمياه تتراكم والوضع سئ ولا يليق بجوار الوحده الصحيه الذى يذهب اليها يومياً العديد من الأطفال و المرضى .


وأشار : تقدمنا بالعديد من الشكاوى لكن دون أى أستجابة ، وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع رأفة بصحة رواد الوحده الصحية بأبو غنمى فى العزازى .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

أقراء ايضا
الشوارع تغرق في مياه الصرف.. أهالي قرية دسونس أم دينار فى البحيرة يستغيثون .. صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

248349451_4429457717174002_6810862589516815907_n
248349451_4429457717174002_6810862589516815907_n
248355714_4429458320507275_1703389428541080985_n
248355714_4429458320507275_1703389428541080985_n
248547455_4429458057173968_2317763446036483571_n
248547455_4429458057173968_2317763446036483571_n
مياة الشرب محافظة الشرقية الرائحة الكريهه الأمراض والأوبئة قرية العزازى الوحده الصحيه ماسورة مياه مركز فاقوس

ترشيحاتنا

«سِبا».. تفاصيل ظهور تراث صعيد مصر على سجادة الجونة الحمراء

أخبار السيارات| من عائلة SUV أسعار 5 سيارات صينية داخل السوق المصري موديل 2021.. 5 سيارات فائقة داخل السوق العماني.. تسارع الوحوش الألمانية.. أودي ومرسيدس وBMW في سباق تنافسي

نظرة شاملة عن بيجو 208 موديل 2021 في السعودية.. صور

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.. اليوم

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ